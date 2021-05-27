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Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

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Четверг 27 мая 2021 12:22
Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА Фото: сборная Украины осталась на 24 месте в рейтинге ФИФА (uaf.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Международная федерация футбола ФИФА сегодня, 27 мая, опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украина сохранила 24-е место в рейтинге.

Соответствующий рейтинг обнародован на сайте ФИФА.

Так, подопечные Андрея Шевченко идут на 16-м месте среди европейских сборных.

Первую строчку рейтинга занимает Бельгия. В целом список лучших сборных по рейтингу ФИФА выглядит так:

1. Бельгия - 1783,38 очков.

2. Франция - 1757,3;

3. Бразилия - 1742,65;

4. Англия - 1686,78;

5. Португалия - 1666,12;

6. Испания - 1648,13;

7. Италия - 1642,06;

8. Аргентина - 1641,95;

9. Уругвай - 1639,08;

10. Дания - 1631,55;

24. Украина - 1514,64.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, сборная Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы сыграла вничью с Байхрейном. Украинцы спаслись от поражения уже в добавленное время. При этом сборная играла без лидеров команды, выступающих в Европе - Зинченко, Малиновского, Яремчука.

Перед Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще два спарринга - 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня против Кипра. Стартует на ЧЕ Украина 13 июня в матче против Нидерландов.

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