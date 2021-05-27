Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Напомним, в воскресенье, 23 мая, сборная Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы сыграла вничью с Байхрейном. Украинцы спаслись от поражения уже в добавленное время. При этом сборная играла без лидеров команды, выступающих в Европе - Зинченко, Малиновского, Яремчука.

Перед Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще два спарринга - 3 июня против Северной Ирландии и 7 июня против Кипра. Стартует на ЧЕ Украина 13 июня в матче против Нидерландов.