UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Реального руху немає: Зеленському доповіли про результати перемовин у США

21:24 24.03.2026 Вт
2 хв
Москва не демонструє готовності до завершення війни
aimg Марія Науменко
фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів у США реального руху до миру немає, оскільки Росія не демонструє готовності до дипломатії.

Таку оцінку він озвучив після доповіді української переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів.

"Реального руху поки, на жаль, немає - Росія руху до миру не хоче", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами повинна продовжувати дипломатичні зусилля, щоб змусити Росію до реальних переговорів.

"Важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією", - наголосив український лідер.

За його словами, Кремль може використовувати переговорний процес для затягування часу та отримання додаткових ресурсів.

"Мир повинен бути надійним - саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково", - підсумував Зеленський.

Переговори у США

Нагадаємо, переговори між Україною та США у Флориді відбулися на вихідних, 21 та 22 березня.

За підсумками першого дня спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань для майбутньої мирної угоди та зосереджуються на питаннях безпеки й стабільності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВолодимир Зеленський