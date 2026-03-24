Реального руху немає: Зеленському доповіли про результати перемовин у США

Таку оцінку він озвучив після доповіді української переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів.

"Реального руху поки, на жаль, немає - Росія руху до миру не хоче", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами повинна продовжувати дипломатичні зусилля, щоб змусити Росію до реальних переговорів.

"Важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією", - наголосив український лідер.

За його словами, Кремль може використовувати переговорний процес для затягування часу та отримання додаткових ресурсів.

"Мир повинен бути надійним - саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково", - підсумував Зеленський.

Переговори у США

Нагадаємо, переговори між Україною та США у Флориді відбулися на вихідних, 21 та 22 березня.

За підсумками першого дня спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань для майбутньої мирної угоди та зосереджуються на питаннях безпеки й стабільності.