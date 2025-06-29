У Путіна цинічно відповіли Макрону щодо санкцій і перемовин про Україну

Росія не збирається "піддаватися на тиск" країн Заходу, які збираються ввести проти неї жорсткіші санкції. Європі та США не вдасться таким чином змусити РФ на переговори з Україною. Окрім цього, в Кремлі знову почали погрожувати Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова російським пропагандистам.

Окрім цього, Пєсков традиційно вдався до погроз на адресу країн Європи. Він заявив, що в Кремлі не сумніваються - новий санкційний пакет проти Росії буде прийнято. Але буде "відповідна реакція".

"Тільки логіка й аргументи можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів. Неможливо змусити Росію піддатися будь-якому тиску або силі", - заявив він.

За словами речника російського диктатора Володимира Путіна, 18-й пакет санкцій, запланований Європою, не призведе до припинення війни в Україні. Росію, мовляв, неможливо "примусити силою".

Макрон заявив про посилення тиску на Кремль

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі закликав до посилення тиску на Росію. Він нагадав, що Росія раз за разом відмовляється від миру та посилює терор проти цивільного населення України.

"Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не несучи відповідальності за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - заявив президент Франції.

Санкції проти Росії

Тим часом Європа все ще не може ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокує проросійська Словаччина. Також пручається санкційному удару по Кремлю проросійська Угорщина. Братислава та Будапешт заявляють, що нові санкції нібито завдадуть шкоди економіці Словаччини та Угорщини.

Біда до росіян підкралася з іншого боку: президент США Дональд Трамп нарешті підтримав новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів, стверджує сенатор Ліндсі Грем. Ухвалити документ можуть вже у липні.

Грем представив цей законопроєкт ще у квітні. Головна його відмінність - законопроєкт вперше передбачає жорсткі обмеження не стільки проти Росії, скільки проти покупців її головного товару - енергоресурсів.

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