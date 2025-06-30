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У Путіна цинічно висловились щодо динаміки переговорів, Єрмак відповів

Понеділок 30 червня 2025 11:54
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У Путіна цинічно висловились щодо динаміки переговорів, Єрмак відповів Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) імітує відкритість до діалогу. Чергова маніпуляція звучить паралельно з ракетними ударами по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Динаміка "залежить" від Києва

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитує "ТАСС", заявив, що динаміка переговорів між Києвом та Москвою нібито багато в чому залежить від позиції України, а також ефективності посередництва Вашингтона.

У тому ж числі, він повторив тезу щодо "реального стану справ на землі", який необхідно враховувати під час переговорів.

Відповідь Єрмака

"Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що “динаміка переговорів залежить від Києва” - це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - заявив Єрмак.

Як відзначив голова ОП, Росія щодня демонструє свою неготовність до миру й намагається нав'язати світу перекручену картину. Водночас саме Москва є ініціатором та рушієм війни.

"Саме Кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах", - відзначив Єрмак.

Переговори України та Росії

У 2025-му Росія та Україна відновили прямі переговори. Станом на сьогодні вже відбулось два раунди зустрічей. Під час останнього діалогу Київ та Москва домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Як відзначив раніше Пєсков, дата третього раунду переговорів буде визначена після завершення обмінів полоненими.

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