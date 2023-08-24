Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни: офіційні дані

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень – 12 644,98 гривень

лютий – 12 794,11 гривень

березень – 13 423,28 гривень

квітень – 13 626,02 гривень

травень – 14 109,64 гривень

червень – 16 012,38 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата становила 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень), реальна впала приблизно на 23,5%.