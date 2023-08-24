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Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни: офіційні дані

Фото: зарплати українців виросли за останній рік на 2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • січень – 12 644,98 гривень
  • лютий – 12 794,11 гривень
  • березень – 13 423,28 гривень
  • квітень – 13 626,02 гривень
  • травень – 14 109,64 гривень
  • червень – 16 012,38 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата становила 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень), реальна впала приблизно на 23,5%.

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