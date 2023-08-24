Реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны: официальные данные

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь - 12 644,98 гривен

февраль - 12 794,11 гривен

март - 13 423,28 гривен

апрель - 13 626,02 гривен

май - 14 109,64 гривен

июнь - 16 012,38 гривен

Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен), реальная упала примерно на 23,5%.