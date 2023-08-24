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Реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны: официальные данные

Фото: зарплаты украинцев выросли за последний год на 2% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023 год, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

  • январь - 12 644,98 гривен
  • февраль - 12 794,11 гривен
  • март - 13 423,28 гривен
  • апрель - 13 626,02 гривен
  • май - 14 109,64 гривен
  • июнь - 16 012,38 гривен

Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году  вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. 

Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен), реальная упала примерно на 23,5%.

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Пенсионный фонд УкраиныЗарплата в Украине