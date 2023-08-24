Реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны: официальные данные

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023 год, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13 957,63 гривен.
В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.
Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.
Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен), реальная упала примерно на 23,5%.