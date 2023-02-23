Як змінилися зарплати українців з початку війни: ПФУ оприлюднив офіційні дані
Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).
Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).
Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:
- січень - 14 055,38 гривень
- лютий - 14 133,18 гривень
- березень - 13 016,16 гривень
- квітень - 12 081,96 гривень
- травень - 12 528,42 гривень
- червень - 13 957,63 гривень
- липень - 13 499,87 гривень
- серпень - 12 745,82 гривень
- вересень - 13 387,48 гривень
- жовтень - 12 949,01 гривень
- листопад 13 020,61 гривень
- грудень 15 116,40 гривень
- за 2022 рік - 13 376,21 гривень.
Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.
Нагадаємо, за даними ПФУ показник середньої заробітної плати 2021 рік зріс на 25,5% до 12 993,56 гривень.
За даними Держстату, середня зарплата за 2021 рік зросла на 20,9% до 14 014 гривень.