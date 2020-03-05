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Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж у 1,5 рази

Новини » Економіка     05.03.2020 - 13:08
Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж у 1,5 рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За 2016-2019 роки реальна зарплата зросла на 56% і на 20% перевищила рівень 2013 року

Державна служба статистики оприлюднила дані про зміну середньої номінальної та реальної зарплати українців у 2010-2019 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зростала приблизно на 10% в рік протягом 2010-2013 років. Після початку війни в 2014 році реальні зарплати впали на 6,5%, а в 2015 році на 20,2%.

Проте потім спостерігалося різке зростання:

  • 2016 рік - 9,0%,
  • 2017 рік - 19,1%
  • 2018 рік - 12,5%
  • 2019 рік - 9,8%.

У підсумку за 2016-2019 роки реальні зарплати зросли на 55,8%.

Якщо порівнювати реальну зарплату з 2013 роком, то у 2019 році зарплата була на 19,6% вище.

Реальна зарплата за чотири роки зросла більш ніж у 1,5 рази

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Відзначимо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становить 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

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