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"Реал" залишився без претендента на "Золотий м'яч": відомі причини

Фото: Даніель Карвахаль (realmadrid.com)
Автор: Андрій Костенко

Віце-капітан мадридського "Реала" Даніель Карвахаль поповнив лазарет команди. Королівський клуб розкрив деталі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний захисник отримав пошкодження у зіткненні з гравцем "Вільярреала" Єремі Піно на 90+3 хвилині поєдинку Ла Ліги. Він не зміг продовжити гру і покинув поле на ношах.

Медичне обстеження виявило у Карвахаля розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля правої ноги. За прогнозами футболіст пропустить 8-10 місяців.

Одразу після матчу сам гравець звернувся до вболівальників через особистий Instagram. Він підтвердив важкість травми та повідомив, що на нього чекає хірургічне втручання.

Карвахаль – вже четвертий футболіст "Реала", який пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна за останні 14 місяців. У 2023 році подібна травма надовго залишила поза грою голкіпера Тібо Куртуа та захисника Едера Мілітао, а на початку 2024-го ще одного оборонця,  Давіда Алабу.

Хто такий Даніель Карвахаль

Вихованець "Реала" перебуває у системі клубу з 2002 року (з перервою на сезон-2012/13, який провів у німецькому "Байєрі"). У складі "вершкових" – 4-разовий чемпіон Іспанії, 6-разовий переможець Ліги чемпіонів та 5-разовий – Клубного чемпіонату світу. За збірну Іспанії провів 51 матч та забив один гол.

У поточному році був лідером двох найкращих команд Європи – "Реала" та національної збірної своєї країни. Виграв Лігу чемпіонів, відзначившись у фіналі переможним голом, та Євро-2024. Включений до списку претендентів на "Золотий м'яч".

До слова, раніше докладно розповіли, як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії.

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РеалЗолотий м'ячЗбірна Іспанії