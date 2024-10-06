"Реал" залишився без претендента на "Золотий м'яч": відомі причини

32-річний захисник отримав пошкодження у зіткненні з гравцем "Вільярреала" Єремі Піно на 90+3 хвилині поєдинку Ла Ліги. Він не зміг продовжити гру і покинув поле на ношах.

Медичне обстеження виявило у Карвахаля розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля правої ноги. За прогнозами футболіст пропустить 8-10 місяців.

Одразу після матчу сам гравець звернувся до вболівальників через особистий Instagram. Він підтвердив важкість травми та повідомив, що на нього чекає хірургічне втручання.

Карвахаль – вже четвертий футболіст "Реала", який пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна за останні 14 місяців. У 2023 році подібна травма надовго залишила поза грою голкіпера Тібо Куртуа та захисника Едера Мілітао, а на початку 2024-го ще одного оборонця, Давіда Алабу.

Хто такий Даніель Карвахаль

Вихованець "Реала" перебуває у системі клубу з 2002 року (з перервою на сезон-2012/13, який провів у німецькому "Байєрі"). У складі "вершкових" – 4-разовий чемпіон Іспанії, 6-разовий переможець Ліги чемпіонів та 5-разовий – Клубного чемпіонату світу. За збірну Іспанії провів 51 матч та забив один гол.

У поточному році був лідером двох найкращих команд Європи – "Реала" та національної збірної своєї країни. Виграв Лігу чемпіонів, відзначившись у фіналі переможним голом, та Євро-2024. Включений до списку претендентів на "Золотий м'яч".