ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії: відео

Мадрид, Неділя 06 жовтня 2024 11:55
UA EN RU
Як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії: відео Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) перед стартовим свистком (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший в сезоні "сухий" матч за мадридський "Реал". Королівський клуб удома переграв "Вільярреал" у 9-му турі Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 9-й тур

"Реал" – "Вільярреал" – 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73

"Вершкові" оформили швидкий гол. Допоміг мадридцям нестандартно розіграний стандарт. Модріч від кутового прапорця відкинув м'яч назад Вальверде, той підготував удар і з тоненьким рикошетом від оборонця поклав під дальню стійку.

Подвоїв перевагу "Реал" у середині другого тайму. "Жовта субмарина" вдруге проґавила дальній удар у виконанні мадридців. Цього разу Вінісіус отримав пас від Вальверде та метрів із 25-ти розрядив гармату в кут воріт гостей.

Лунін, який вдруге поспіль вийшов у старті "вершкових", багато роботи не мав. Після першого гола "Реала" Пепе влучив у поперечину з центру штрафного майданчика. За всі 90 хвилин українець оформив лише 1 сейв, виконав 39 дотиків м'яча та віддав 32 передачі (28 точних).

Завдяки перемозі "Реал" закріпився на другій сходинці в Ла Лізі (21 очко). Тим часом "Вільярреал" наразі йде на 3-й позиції (17 пунктів). У лідерах залишається "Барселона" з матчем у запасі (21 бал).

До слова, раніше "Реал" у гостях програв "Ліллю" в Лізі чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію