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"Реал" остался без претендента на "Золотой мяч": известны причины

Фото: Даниэль Карвахаль (realmadrid.com)
Автор: Андрей Костенко

Вице-капитан мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль пополнил лазарет команды. Королевский клуб раскрыл детали травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний защитник получил повреждение в столкновении с игроком "Вильярреала" Ереми Пино на 90+3 минуте поединка Ла Лиги. Он не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Медицинское обследование выявило у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки колена, наружной коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. По прогнозам футболист пропустит 8-10 месяцев.

Сразу после матча сам игрок обратился к болельщикам через личный Instagram . Он подтвердил тяжесть травмы и сообщил, что его ждет хирургическое вмешательство.

Карвахаль – уже четвертый футболист "Реала", повредивший крестообразные связки колена за последние 14 месяцев. В 2023 году подобная травма надолго оставила вне игры голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао, а в начале 2024-го – еще одного защитника, Давида Алабу.

Кто такой Даниэль Карвахаль

Воспитанник "Реала" находится в системе клуба с 2002 года (с перерывом на сезон-2012/13, который провел в немецком "Байере"). В составе "сливочных" – 4-кратный чемпион Испании, 6-кратный победитель Лиги чемпионов и 5-кратный – Клубного чемпионата мира. За сборную Испании провел 51 матч и забил один гол.

В текущем году был лидером двух лучших команд Европы – "Реала" и национальной сборной своей страны. Выиграл Лигу чемпионов, отличившись в финале победным голом, и Евро-2024. Включен в список претендентов на "Золотой мяч".

Кстати, ранее подробно рассказали, как Лунин и компания остановили "Вильярреал" в чемпионате Испании.

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