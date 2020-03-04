"Реал" рассматривает возможность увольнения Зидана летом

Мадридский "Реал" может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера предстоящим летом. Об этом сообщает The Independent

Руководство клуба рассматривает Маурисио Почеттино одним из кандидатов на замену. Предыдущим клубом аргентинца был лондонский "Тоттенхэм Хотспур", из которого его уволили в текущем сезоне. Отметим, что ранее появилась информация, что специалист может сменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера "Манчестер Сити".

Сейчас атмосфера в "Реале" отличается от той, что была, когда Зинедин впервые возглавил команду.

Отмечается, что в раздевалке команды наблюдается напряженная ситуация, а сам француз находится в не самых лучших отношениях с президентом клуба Флорентино Пересом.

По информации источников, позиции Зидана также пошатнулись после домашнего поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

Напомним, новым тренером "Тоттенхэма" стал португальский специалист Жозе Моуринью.