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"Реал" может уволить Зидана в случае поражения от "Галатасарая"

Новости » Спорт    21.10.2019 - 10:03
"Реал" может уволить Зидана в случае поражения от "Галатасарая"

Руководству не нравятся не только результаты, но и игра команды

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен с занимаемой должности в случае проигрыша турецкому "Галатасараю" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Mundo.

В руководстве клуба недовольны не только результатами, но и игрой команды в этом сезоне. Главными кандидатами на замену французу называют Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

После стартовых двух туров группового раунда Лиги чемпионов "сливочные" занимают четвертое место в квартете, имея одно очко в активе.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" минимально уступил "Майорке" (0:1). После 9 туров "королевский клуб" занимает в турнирной таблице второе место, на очко отставая от лидирующей "Барселоны".

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Новости Украины ГалатасарайРеалотставкатренерЛига ЧемпионовЗинедин Зидан
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