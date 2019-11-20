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"Тоттенхэм" назначил Моуринью на пост главного тренера

Новости » Спорт     20.11.2019 - 09:41
"Тоттенхэм" назначил Моуринью на пост главного тренера
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Это уже третий английский клуб для португальца

Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Накануне из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку тренерский штаб Маурисио Почеттино, возглавлявший клуб с 2014 года.

"Тоттенхэм" с 14 очками занимает 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ). От зоны вылета "шпор" отделяет шесть очков. Лидирует на данный момент "Ливерпуль", набравший 34 очка.

Свой первый матч в качестве главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью проведет 23 ноября с "Вест Хэмом" в гостях.

Португалец оставался без тренерской работы с декабря 2018 года, когда был уволен из "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" станет третьим английским клубом для португальца. Ранее он работал в Лондоне с "Челси", который трижды привел к чемпионству в АПЛ (2005, 2006, 2015). В качестве наставника он побеждал в Лиге чемпионов вместе с "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010 году. В общем Жозе выиграл 25 различных трофеев.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" под руководством Почеттино дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Напомним, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен в своем будущем во главе команды. Несмотря на неутешительные результаты он не сомневается, что руководство клуба достаточно доверяет ему.

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