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"Манчестер Сити" ищет замену Гвардиоле на случай его ухода

Новости » Спорт     16.02.2020 - 12:34
"Манчестер Сити" ищет замену Гвардиоле на случай его ухода
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)

Пока есть два варианта

Руководство английского "Манчестер Сити" присматривается к специалистам, которые могли бы заменить в случае необходимости главного тренера Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Telegraph.

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить клуб от участия в еврокубках на два сезона (2020/21 и 2021/22) из-за нарушения финансового fair play. Позже "Манчестер Сити" заявил, что обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Хосеп Гвардиолы примет решение о своем будущем в клубе летом, когда будет известен результат апелляции. В случае, если наставник уйдет из клуба, его место может занять экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино или тренер "Лестера" Брендан Роджерс. Команда последнего занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место.

Подопечные Гвардиолы занимают второе, отставая от "Ливерпуля" на 25 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом". До решения УЕФА наставник опасался, что клуб может его уволить в случае поражения от мадридцев.

Пеп стал главным тренером "Манчестер Сити" в 2016 году, до этого он работал в каталонской "Барселоне" и немецкой "Баварии".

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