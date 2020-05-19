"Реал", "Бавария" и "Интер" проведут в 2021 году турнир

Фото: "Реал", "Бавария" и "Интер" проведут турнир для помощи врачам (fcbayern.com)

Все вырученные средства передадут медицинским организациям

Миланский футбольный клуб "Интер" договорился с мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией" об организации в 2021 году совместного турнира Кубка европейской солидарности. Все доходы от этого турнира будут направлены медицинским учреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

Расписание матчей будет объявлено позднее, когда клубы будут знать свой точный график, и когда фанаты будут допущены на трибуны. Однако уже известно, что в Милане состоится матч "Интер" - "Бавария", в Мадриде пройдет поединок "Реал" - "Интер", в Мюнхене "Бавария" сыграет с "Реалом".

Выручка от всех трех игр будет направлена в медицинские инфраструктуры Италии, Испании и Германии.

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси были приостановлены.

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила матчи. Матчи пока проходят при пустых трибунах. При этом одна из пяти ведущих лиг досрочно завершила сезон. В остальных пока не определились с рестартом, и ждут разрешения правительств своих стран.

Автор: Вера Олейник