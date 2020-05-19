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"Реал", "Баварія" та "Інтер" проведуть у 2021 році турнір

Новини » Спорт     19.05.2020 - 15:01
"Реал", "Баварія" та "Інтер" проведуть у 2021 році турнір
Фото: "Реал", "Баварія" і "Інтер" проведуть турнір для допомоги лікарям (fcbayern.com)

Всі виручені кошти передадуть медичним організаціям

Міланський футбольний клуб "Інтер" домовився з мадридським "Реалом" і мюнхенською "Баварією" про організацію у 2021 році спільного турніру Кубка європейської солідарності. Всі доходи від цього турніру будуть спрямовані медичним установам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу італійського клубу.

Розклад матчів буде оголошено пізніше, коли клуби будуть знати свій точний графік, і коли фанати будуть допущені на трибуни. Однак уже відомо, що в Мілані відбудеться матч "Інтер" - "Баварія", в Мадриді пройде поєдинок "Реал" - "Інтер", в Мюнхені "Баварія" зіграє з "Реалом".

Виторг від всіх трьох ігор буде направлений до медичних інфраструктур Італії, Іспанії та Німеччини.

Через пандемію коронавірусу всі європейські першості крім чемпіонату Білорусі були припинені.

Нагадаємо, німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновила матчі. Матчі поки проходять за порожніх трибун. При цьому одна з п'яти провідних ліг достроково завершила сезон. В інших поки не визначилися з рестартом, та чекають дозволу урядів своїх країн.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України БаваріяІнтерРеал
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