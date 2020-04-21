"Барселона" впервые продаст права на название домашнего стадиона

Фото: стадион "Камп Ноу" (fcbarcelona.com)

Средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Каталонская "Барселона" впервые в истории решила продать титульные права на стадион "Камп Ноу". Об этом сообщается на сайте клуба.

Совет директоров утвердил передачу прав на следующий сезон 2020-2021 годов фонду, который займется поиском спонсора.

Решение принято с целью собрать средства для инвестирования в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией коронавирусной болезни.

"Барселона" играет на "Камп Ноу" с 1957 года, когда стадион был открыт. Смена названия случится впервые в истории. Добавим, домашняя арена является крупнейшим стадионом Европы, она способна вместить больше 99 тысяч болельщиков.

"Барселона" планировала сменить название домашнего стадиона еще в 2017 году. Тогда клуб ожидал получить рекордную сумму за переименование.

Затем "блаугранас" планировали впервые продать титульные права на сезон 2023/24. В придачу к имени спонсора, стадион сохранит слова "Камп Ноу" в названии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса "Барселона" сократила зарплаты и рабочий день для всех сотрудников клуба. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала.