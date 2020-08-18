Реакция ЕС не должна ограничиваться лишь санкциями против Беларуси, - МИД Польши

Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась лишь введением санкций. ЕС должен предоставить Беларуси предложение по урегулированию конфликта, которое должно стать альтернативой сотрудничества с Россией.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает Polska Agencja Prasowa.

По его словам, в случае отсутствия перспектив сотрудничества с ЕС, Беларусь еще глубже впадет в сферу влияния России.

"Мы должны представить реальное предложение по урегулированию этого конфликта стабильным и прочным образом. И это возможно только в том случае, если мы предложим Беларуси как ЕС реальную перспективу сотрудничества", - сказал Яблонский.

Дипломат отметил, что такое предложение от ЕС позволит президенту Беларуси Александру Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией.

Напомним, 19 августа должен состояться экстренное заседание Совета Европы по вопросам Беларуси.

До этого в ЕС сообщали, что начали подготовку новых санкций по отношению к Беларуси в связи с силовым разгоном демонстрантов и фальсификаций на выборах.