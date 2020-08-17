ЕС готовит новые санкционные списки против Беларуси, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)

В списки попадут причастные к избиению демонстрантов и фальсификации выборов

Европейский союз готовит новые санкции против Беларуси. В списки внесут тех, кто ответственен за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, с учетом шокирующих сообщений о жестоких избиениях участников протестов ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех нарушений и привлечения виновных к ответственности.

"Как было согласовано министрами иностранных дел ЕС на нашей недавней видеоконференции, ЕС работает над новыми списками санкций против лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Беларуси Александру Лукашенко могут отказать во въезде в ряд европейских стран после того, как депутаты Европарламента объявили его персона нон грата в Евросоюзе.

Кроме того, сегодня Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.