Туск: Польща очікує атак РФ по прикордонних пунктах пропуску

Польща припускає, що її пункти пропуску на кордоні з Україною будуть атаковані Росією. Адже країна-агресорка продовжує бити по торговельним шляхам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає Reuters.

Росія атакуватиме пункти пропуску у Польщі

Уночі 10 вересня Польща запобігла загрозі атаки РФ на одному зі своїх пунктів пропуску. Це відбулося на кордоні з Україною, каже Туск.

"Минулої ночі, завдяки співпраці між нашими службами та українськими колегами, пряму загрозу одному з прикордонних переходів було усунуто", - сказав він.

9 вересня російські дрони вже били по прикордонному переходу між Україною та Молдовою. Тоді на півдні Одеської області загинули двоє людей.

"Як вам відомо, Росія вже вдавалася до провокаційних атак на пункти перетину кордону, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі", - уточнив Туск.

Попередження Туска

Туск неодноразово попереджав, що країни сходу Європи повинні бути готові до потенційних провокацій з боку Росії.

У четвер він заявив, що отримав "досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці, який узгоджується з тим, про що я говорив і попереджав місяцями".

"Ми повинні передбачити різні сценарії; як Польща, так і вся Європа повинні бути готові до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі ЄС", - каже політик.