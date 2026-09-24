Польща евакуювала два пункти пропуску через удари по Україні поблизу кордону, - Туск

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24 .

За словами польського прем'єра, ворожа атака відбулася безпосередньо під час його міжнародних перемовин у Варшаві. Через загрозу безпеці поблизу державного кордону Польща вжила екстрених заходів на пунктах пропуску.

"Не вперше так трапляється, що коли я розмовляю у Варшаві з нашими партнерами і говорю про агресивні дії Росії і якою проблемою це є для Польщі - в той же момент росіяни це підтверджують. Щойно як ми розмовляли, знову атаковано Україну поблизу польського кордону", - сказав Туск.

Він наголосив, що такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати ЄС про настання важких часів і необхідність "добре підготуватися" до найближчих тижнів і місяців.

"Осінь і зима можуть виявитися справді критичними", - попередив Туск.