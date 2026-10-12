Реактивний дрон-перехоплювач наздогнав та збив "Герань-5" (відео)

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Фонду Сергія Притули.

Зазначається, що перед збиттям ворожа ціль рухалася зі швидкістю близько 430 км/год на висоті 780 метрів.

"Реактивні перехоплювачі для нас ще нові – продовжуємо їх вивчати, ділимося відгуками з виробником і розбираємося, як засіб поводиться в різних ситуаціях та умовах. На реакцію маємо обмежений час, тому важливо щоразу підвищувати результативність перехоплення таких цілей", – зазначили у 1020-й зенітній ракетно-артилерійській бригаді.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Чернігівщині екіпаж "Яструб" 1020-ї ЗРАБр вперше збив ударний безпілотник "Герань-5" на швидкості близько 425 км/год та на висоті понад 3 км.

Військові підкреслюють, що системного рішення проти реактивних "Шахедів" поки немає, а кожне таке збиття наближає до нього. Екіпажі набувають досвіду, а виробники отримують дані з реального бою, щоб доопрацювати перехоплювачі. Масштаб загрози залишається значним: лише у вересні Росія запустила по Україні 3177 реактивних дронів.

Фонд Сергія Притули вже законтрактував кількох виробників, чиї рішення пройшли полігонні випробування.