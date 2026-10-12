Реактивний дрон-перехоплювач наздогнав та збив "Герань-5" (відео)
Екіпаж "Спалах" 1020-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади 8 жовтня на Чернігівщині вдруге знищив російську дрон-ракету "Герань-5", відео бойової роботи показали у мережі.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Фонду Сергія Притули.
Зазначається, що перед збиттям ворожа ціль рухалася зі швидкістю близько 430 км/год на висоті 780 метрів.
"Реактивні перехоплювачі для нас ще нові – продовжуємо їх вивчати, ділимося відгуками з виробником і розбираємося, як засіб поводиться в різних ситуаціях та умовах. На реакцію маємо обмежений час, тому важливо щоразу підвищувати результативність перехоплення таких цілей", – зазначили у 1020-й зенітній ракетно-артилерійській бригаді.
Нагадаємо, наприкінці вересня на Чернігівщині екіпаж "Яструб" 1020-ї ЗРАБр вперше збив ударний безпілотник "Герань-5" на швидкості близько 425 км/год та на висоті понад 3 км.
Військові підкреслюють, що системного рішення проти реактивних "Шахедів" поки немає, а кожне таке збиття наближає до нього. Екіпажі набувають досвіду, а виробники отримують дані з реального бою, щоб доопрацювати перехоплювачі. Масштаб загрози залишається значним: лише у вересні Росія запустила по Україні 3177 реактивних дронів.
Фонд Сергія Притули вже законтрактував кількох виробників, чиї рішення пройшли полігонні випробування.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, водночас деталі цих засобів не розкриваються.
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