ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, - Міноборони
ЗСУ впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів, водночас деталі цих засобів не розкриваються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
"Ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних дронів у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення", - йдеться у повідомленні Міноборони України.
Також зазначається, що балістичні ракети залишаються викликом для протиповітряної оборони України. Водночас противник дедалі частіше застосовує реактивні дрони зі швидкістю близько 400 км/год, що скорочує час на їх виявлення та перехоплення.
Як відпрацювала українська ППО у вересні
За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом минулого місяця було знешкоджено понад 48 тисяч безпілотних літальних апаратів тактичного рівня.
Упродовж вересня 2026 року сили ППО перехопили:
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 8 протикорабельних ракет "Циркон";
- 86 S8000 "Бандероль";
- 2 722 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 1 935 ударних БпЛА типу Shahed-238;
- 1 009 розвідувальних БпЛА;
- 719 БпЛА Lancet.
Ворожі повітряні цілі знищено завдяки роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони.
Раніше повідомлялось, що у 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж за минулий рік.
Також ми писали, що масштабування реактивних перехоплювачів ускладнюють технологічність рішення та висока вартість компонентів, зокрема двигунів, які Україна значною мірою закуповує за кордоном.