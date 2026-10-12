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Реактивный дрон-перехватчик догнал и сбил "Герань-5" (видео)

17:32 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Реактивный дрон-перехватчик догнал и сбил "Герань-5" (видео)
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Экипаж "Спалах" 1020-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады 8 октября в Черниговской области второй раз уничтожил российскую дрон-ракету "Герань-5", видео боевой работы показали в сети.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Фонда Сергея Притулы.

Отмечается, что перед ущербом враждебная цель двигалась со скоростью около 430 км/ч на высоте 780 метров.

"Реактивные перехватчики для нас еще новые – продолжаем их изучать, делимся отзывами с производителем и разбираемся, как средство ведет себя в разных ситуациях и условиях. На реакцию имеем ограниченное время, поэтому важно каждый раз повышать результативность перехвата таких целей", - отметили в 1020-й британской ракетно-зенитной ракете.

Напомним, в конце сентября на Черниговщине экипаж "Ястреб" 1020-й ЗРАБр впервые сбил ударный беспилотник "Герань-5" на скорости около 425 км/ч и на высоте более 3 км.

Военные подчеркивают, что системного решения против реактивных "Шахедов" пока нет, а каждое такое ущерб приближается к нему. Экипажи приобретают опыт, а производители получают данные из реального боя, чтобы доработать перехватчики. Масштаб угрозы остается значительным: только в сентябре Россия запустила по Украине 3177 реактивных дронов.

Фонд Сергея Притулы уже законтрактовал нескольких производителей, чьи решения прошли полигонные испытания.

Ранее сообщалось, что ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, в то же время детали этих средств не раскрываются.

Также мы писали, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

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