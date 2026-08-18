Реактивные "Шахеды" РФ впервые долетели до запада Украины
Сегодня реактивные дроны впервые достигли запада Украины. Они пролетели около 900 километров от места запуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных Сил ВСУ в Telegram и єРадар в Telegram.
Реактивные "Шахеды" атакуют запад Украины
Дроны с реактивными двигателями летели над:
- Винничинной,
- Тернопольщиной,
- Ровенщиной,
- Волынью.
Так, в 17.55 Воздушные силы сообщили, что дрон летит через Винницкую область в направлении Хмельниччины (Новая Ушица/Дунаевцы).
Через полчаса реактивный БпЛА пролетел через Тернопольскую область на Волынь, в Дубно.
Позже глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что на юге области сбита воздушная цель - вероятно, тот самый реактивный "Шахед".
Рекордное расстояние
Рабочая дистанция реактивных дронов - до 500 километров, считали эксперты. Поэтому эти БпЛА чаще всего били по таких областях:
- Киевской,
- Черниговской,
- Харьковской,
- Одесской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской.
Это впервые, когда реактивные дроны долетели так далеко.
Если управлять дроном по меш-системе, это расстояние может увеличиваться. Однако тогда для работы дрона требуется ретранслятор - каждые 100 километров.
Кстати, только недавно The Telegraph сообщало, что Россия хочет запускать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" по западу Украины.
Детали атаки реактивного дрона
Telegram-канал єРадар проанализировал, как именно летел дрон с реактивным двигателем, запущенный из Крыма:
- практически пройденный путь: около 850-920 км (с учетом маневрирования);
- глубина проникновения - 720+ километров по прямой от точки запуска вглубь Украины.
Для чего это было сделано врагом:
- Показать, что реактивные аппараты способны преодолевать отметку в 900+ км реального пробега. В зоне потенциального поражения находится абсолютно вся территория Украины.
- Пролет транзитом через южные, центральные и западные области - маршрут был заранее просчитан, чтобы обойти украинские ЗРК.
- Высокая скорость реактивного двигателя (более 400-600 км/ч) существенно уменьшает шансы на уничтожение дрона стрелковым оружием или крупнокалиберными пулеметами. "Классические" МВГ - мало помогут.
Так что Россия активно:
- модифицирует средства нападения,
- расширяет радиус действия реактивных БпЛА,
- совершенствует тактику маневрирования, долетая в глубокий тыл.
Реактивные управляемые дроны представляют угрозу также и для запада Украины, делают вывод мониторы.
Ранее РБК-Украина писало, что вечером 18 августа в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги и атаки реактивных дронов.
Также сообщалось, что дроны РФ атаковали Киевскую область 18 августа. В Броварах повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.
Кроме того, Институт изучения войны заявил, что Россия активно расширяет сеть площадок для запуска дальнобойных ударных дронов. Вероятно, одной из целей для врага станет именно запад Украины.