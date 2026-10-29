Реактивні дрони РФ вже розганяються до 1000 км/год, - "Флеш"

"Ми фіксували випадки, коли під час маневрування "Герань-5" розганялась до 1000 кілометрів на годину", - заявив Бескрестнов.

За його словами, Росія постійно вдосконалює свої безпілотники, залучаючи до розробок велику кількість інженерів та молодих спеціалістів.

"Проти нас працюють найкращі інженери Росії. І це не тільки Росії, а й Китай", - додав "Флеш".

Він також підкреслив, що у "Шахедах" виявляють китайські двигуни, антени, модеми, камери та інші ключові компоненти. Він також стверджує, що китайські інженери беруть участь у розробці окремих технічних рішень для російських дронів.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".