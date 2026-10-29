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Реактивные дроны РФ уже разгоняются до 1000 км/ч, - "Флэш"

14:11 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: реактивные дроны РФ уже разгоняются до 1000 км/ч (росСМИ)

Российские реактивные беспилотники типа Герань-5 во время отдельных маневров могут разгоняться до скорости в 1000 км/ч.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан".

"Мы фиксировали случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" разгонялись до 1000 километров в час", - заявил Бескрестнов.

По его словам, Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, привлекая к разработке большое количество инженеров и молодых специалистов.

"Против нас работают лучшие инженеры России. И это не только России, но и Китай", – добавил "Флэш".

Он также подчеркнул, что в "Шахедах" обнаруживают китайские двигатели, антенны, модемы, камеры и другие ключевые компоненты. Он также утверждает, что китайские инженеры принимают участие в разработке отдельных технических решений для российских дронов.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Также мы писали, что украинское ПВО увеличивает процент сбивания российских реактивных ударных дронов . Сейчас средним показателем почти 60% уничтоженных "Гераней-4".

Кроме того, эффективность ущерба реактивных враждебных БПЛА в отдельных случаях достигает 85%. Однако на показатели ПВО оказывают существенное влияние круглосуточные атаки врага, ограниченность ракетного ресурса и погодные условия.

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