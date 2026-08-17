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Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому Україні складно їх збивати

14:50 17.08.2026 Пн
3 хв
Чи встигне українська ППО відповісти на нову загрозу?
aimg Лев Шевченко aimg Андрій Тимощенков
Фото: російський реактивний дрон (скриншот відео)

Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони, швидкість яких значно ускладнює їх виявлення та знищення українською протиповітряною обороною.

Чому реактивні дрони складніше збивати

Головна перевага реактивних безпілотників над звичайними "Шахедами" – швидкість, яка скорочує час, наявний в української ППО на виявлення, супровід та знищення цілі.

"Їх збивати значно складніше через їхню високу швидкість. Це поки що головна проблема і головна перевага цих засобів", - наголошує старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Водночас сам термін "реактивний дрон" дедалі частіше стає умовним. Так, "Герань-5", яку називають реактивним дроном, значно ближча до крилатої ракети, ніж до "Шахеду", пояснює головний редактор Defence Express Олег Катков.

Різні модифікації таких дронів суттєво відрізняються за характеристиками: ранні версії "Герані" з реактивним двигуном залишалися відносно повільними через конструкцію самого апарата, тож проти них ефективно працювали навіть звичайні дрони-перехоплювачі.

Новіші ж модифікації, за словами Земляного, вже більше нагадують крилаті ракети як за конструкцією, так і за швидкісними характеристиками.

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Чим Україна може відповісти на нову загрозу

Для знищення швидкісних цілей можуть застосовуватися різні засоби ППО малої та середньої дальності - зокрема Mistral, Skynex, Gepard та інші комплекси, здатні працювати по швидкісних об'єктах.

Проте тут виникає інша проблема - економіка перехоплення: використовувати дорогі ракети систем Patriot, SAMP/T чи IRIS-T проти відносно дешевих дронів невигідно.

Саме тому перспективним напрямком залишаються дрони-перехоплювачі – аналоги українських P1-Sun, вартість яких у рази нижча за традиційні зенітні ракети. Україна вже розробляє нові моделі таких перехоплювачів, однак поки залишається відкритим питання, чи зможуть вони ефективно працювати по найшвидших цілях, каже Земляний.

Поява швидших російських цілей означає новий виток технологічної гонки, вважає Катков. За його словами, здатність України ефективно відповісти на цю зміну значною мірою залежить від розробників та замовників озброєння, однак технологічні можливості для цього є.

Раніше повідомлялося, що в Україні кодифікували швидкісний дрон-перехоплювач TAF Kolibri-і10, здатний знищувати різні типи ворожих безпілотників, а виріб вже можна придбати через систему DOT-Chain Defence. Це стало черговим кроком у розширенні лінійки українських перехоплювачів, покликаних протидіяти дедалі швидшим засобам ураження противника.

Також РБК-Україна писало про те, як Росія намагається масштабувати технології перехоплення проти українських важких дронів-бомберів, запозичуючи напрацювання ЗСУ. У матеріалі також ішлося про те, що дрони-перехоплювачі літакового типу в перспективі отримають реактивні двигуни, про що раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав CEO компанії Yartura Олег Букаренко.

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