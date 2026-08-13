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В Україні розробили універсальний дрон-перехоплювач (фото)

11:26 13.08.2026 Чт
2 хв
Виробник показав фото нового дрона
aimg Костянтин Широкун
В Україні розробили універсальний дрон-перехоплювач (фото) Фото: в Україні розробили універсальний дрон-перехоплювач (прес-служба компанії)
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Міноборони України кодифікувало високошвидкісний перехоплювач TAF Kolibri-і10. Виріб вже можна придбати через систему DOT-Chain Defence.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначають у компанії, ідея створення TAF Kolibri-i10 народилася з практики застосування FPV-дрона Kolibri 10 для перехоплення ворожих "крил".

Основні функції TAF Kolibri-і10 полягають у знищенні російських розвідувальних і ударних дронів-камікадзе – "Молнія", "Орлан" та Zala. Таким чином, перехоплювач дозволяє запобігати атаці українських позицій, прикривати бойові операції, захищати об’єкти в прифронтових зонах та в тилу.

Перехоплювач TAF Kolibri-і10 оснащений новою міцною рамою, яка краще витримує навантаження і має оптимізоване розташування кріплень. Також на БпЛА встановили потужніші мотори, більш надійне кріплення для камери та швидкісні пропелери. Також виріб має покращену загальну аеродинаміку.

В Україні розробили універсальний дрон-перехоплювач (фото)

Ручне керування дає оператору повний контроль у критичних моментах. Цифрові денна або нічна камери дозволяють працювати в різних умовах. А прошивка MilELRS забезпечує стабільну роботу в умовах активного РЕБ.

Характеристики дрона:

  • швидкість - понад 200 км/год
  • дальність польоту - до 25 км
  • висота - до 3000 м.

Нагадаємо, що цієї ночі українські дрони влаштували справжній блекаут в тимчасово окупованому Севастополі. Також повідомляється про відключення світла в інших містах, окупованих РФ.

Також в ніч на 12 серпня у Новоросійську після масованої атаки дронів зафіксували ймовірні ураження військових кораблів, зернового та нафтового терміналів РФ. Під час атаки використали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи.

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