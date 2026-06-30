РДК зачистив від росіян території на Запорізькому напрямку

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) отримали завдання зупинити просування армії РФ на певній ділянці Запорізького напрямку. Лише зараз стало відомо, як це вдалося зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР і РДК .

Головне управління розвідки України повідомляє, що взимку 2025-2026 років бійці Російського добровольчого корпусу отримали важливе завдання.

Вони повинні були зупинити просування російських загарбників на визначеній ділянці Запорізького напрямку.

Для цього воїнам РДК знадобилося кілька місяців безперервної бойової роботи. Увесь цей час вони активно проводили штурми.

Як заявили в Корпусі, загалом вдалося зачистити від ворога 9 квадратних кілометрів території.

Ба більше, в полон здалися 24 російських окупанти, а ще 80 загарбників ліквідували.

"Було стабілізовано довірену ділянку оборони", - наголосили в РДК.

Також воїни Корпусу показали велике звітне відео. У ньому зібрана повна хроніка зимово-весняної кампанії очима оборонців:

До слова, РДК захищає Запоріжжя у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО.