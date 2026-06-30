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РДК зачистил от россиян территории на Запорожском направлении

08:48 30.06.2026 Вт
2 мин
Уже известно количество ликвидированных врагов
aimg Юлия Капитонова
РДК зачистил от россиян территории на Запорожском направлении Фото: РДК активно работает на Запорожском направлении (Getty Images)
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Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) получили задачу остановить продвижение армии РФ на определенном участке Запорожского направления. Только сейчас стало известно, как это удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР и РДК.

Главное управление разведки Украины сообщает, что зимой 2025-2026 годов бойцы Российского добровольческого корпуса получили важное задание.

Они должны были остановить продвижение российских захватчиков на определенном участке Запорожского направления.

Для этого воинам РДК понадобилось несколько месяцев непрерывной боевой работы. Все это время они активно проводили штурмы.

Как заявили в Корпусе, всего удалось зачистить от врага 9 квадратных километров территории.

Более того, в плен сдались 24 российских оккупантов, а еще 80 захватчиков ликвидировали.

"Был стабилизирован доверенный участок обороны", - подчеркнули в РДК.

Также воины Корпуса показали обширное отчетное видео. В нем собрана полная хроника зимне-весенней кампании глазами защитников:

К слову, РДК защищает Запорожскую область в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО.

Как сообщало ранее РБК-Украина, после того, как украинская разведка сообщила, что гибель лидера РДК Дениса Капустина была инсценирована, в России снова объявили его в розыск.

В украинской разведке показали, как осуществляли инсценировку "убийства" командира и рассказали, сколько денег смогли выманить у врага за его "смерть".

Также недавно выяснилось, что бойцы ГУР обманули элитных десантников РФ и заманили их в ловушку.

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