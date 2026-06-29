Хотіли картинку для Кремля: ГУР заманило в пастку елітних десантників РФ (відео)

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Спецпідрозділ ГУР знищив "елітних" російських десантників на Запоріжжі - ворог йшов знімати пропаганду, але потрапив у пастку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

Десантники йшли знімати пропаганду Російська армія відправила у район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ - повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед збройних сил РФ. Мета була не бойова: захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто - зробити пропагандистську картинку. Ворожа група діяла вночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишитися непоміченими. Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР "Артан" вже чекали. Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче - і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила пресслужба відомства.