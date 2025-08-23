РДК продовжує зривати наступ РФ: бійці не пустили ворога в Дніпропетровську область

Зокрема, у спільній операції діяли підрозділи РДК, "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, а також воїни 5-ї окремою важкої механізованої бригади ЗСУ.

"(Військові - ред.) успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

У ГУР поінформували, що під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських окупантів. Причому серед них так звані "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" населених пунктів України. Зокрема, села Андріївка-Клевцове.

Також бійці показали відео, на якому видно штурми, роботу танкових екіпажів, влучні удари дронів, а також кадри взяття російських військових в полон.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - наголосили у ГУР.