РДК продолжает срывать наступление РФ: бойцы не пустили врага в Днепропетровскую область

Российский Добровольческий Корпус и украинские военные успешно срывают наступление врага. В частности, оккупантов не пустили в Днепропетровскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
В частности, в совместной операции действовали подразделения РДК, "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, а также воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
"(Военные - ред.) успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ГУР проинформировали, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских оккупантов. Причем среди них так называемые "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" населенных пунктов Украины. В частности, села Андреевка-Клевцово.
Также бойцы показали видео, на котором видно штурмы, работу танковых экипажей, меткие удары дронов, а также кадры взятия российских военных в плен.
"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - отметили в ГУР.
Напомним, на днях в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области. Кроме того, был уничтожен большой склад боеприпасов захватчиков.
Также пару недель назад FPV-пилоты успешно уничтожили в Сумской области редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который РФ получила в рамках военного партнерства с КНДР.