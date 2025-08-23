RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РДК продолжает срывать наступление РФ: бойцы не пустили врага в Днепропетровскую область

Фото: во время штурмовых действий и зачисток РДК взяли в плен 16 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский Добровольческий Корпус и украинские военные успешно срывают наступление врага. В частности, оккупантов не пустили в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В частности, в совместной операции действовали подразделения РДК, "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, а также воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

"(Военные - ред.) успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ГУР проинформировали, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских оккупантов. Причем среди них так называемые "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" населенных пунктов Украины. В частности, села Андреевка-Клевцово.

Также бойцы показали видео, на котором видно штурмы, работу танковых экипажей, меткие удары дронов, а также кадры взятия российских военных в плен.

 

"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - отметили в ГУР.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, на днях в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области. Кроме того, был уничтожен большой склад боеприпасов захватчиков.

Также пару недель назад FPV-пилоты успешно уничтожили в Сумской области редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который РФ получила в рамках военного партнерства с КНДР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГУРВойна в УкраинеРусские