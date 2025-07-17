РБК-Україна заявляє про тиск і спроби дискредитації через публікацію про справу Гусакова

Протягом останніх днів у низці анонімних телеграм-каналів і на сайтах із сумнівною репутацією поширюється неправдива інформація щодо генерального директора РБК-Україна та мажоритарного власника компанії Йосипа Пінтуса. Кампанія почалась одразу після публікацій РБК-Україна, які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній.

Ми переконані, що ці дії є відповіддю на нашу журналістську роботу та мають на меті залякування редакції. У відповідь на публікацію, засновану на достовірних документах і даних із правоохоронних органів, гемблінгові компанії розпочали атаку, в якій РБК-Україна безпідставно звинувачують у нібито зв’язках із фігурантами матеріалу.

Зокрема, за участі компаній IBOX BANK і LeoGaming поширюються фейки про нібито відбілювання репутації Гусакова нашою редакцією, що не має нічого спільного з редакційною діяльністю РБК-Україна.

Редакція розцінює ці заяви гемблінгових компаній, а також анонімні неправдиві публікації щодо генерального директора РБК-Україна, як спробу тиску та втручання в незалежну журналістику.

Ми звертаємось до Національної поліції України із заявою про факт перешкоджання професійній діяльності журналістів та дискредитацію ЗМІ. Ми закликаємо представників влади, професійну журналістську спільноту та громадськість дати належну оцінку цим спробам інформаційного тиску.