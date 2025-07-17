РБК-Украина заявляет о давлении и попытках дискредитации из-за публикации о деле Гусакова

В течение последних дней в ряде анонимных телеграмм-каналов и на сайтах с сомнительной репутацией распространяется ложная информация о генеральном директоре РБК-Украина и мажоритарном владельце компании Иосифе Пинтусе. Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова и схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.

Мы убеждены, что эти действия являются ответом на нашу журналистскую работу и имеют целью запугивание редакции. В ответ на публикацию, основанную на достоверных документах и данных из правоохранительных органов, гемблинговые компании начали атаку, в которой РБК-Украина безосновательно обвиняют в якобы связях с фигурантами материала.

В частности, при участии компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией, что не имеет ничего общего с редакционной деятельностью РБК-Украина.

Редакция расценивает эти заявления гемблинговых компаний, а также анонимные ложные публикации в отношении генерального директора РБК-Украина, как попытку давления и вмешательства в независимую журналистику.

Мы обращаемся в Национальную полицию Украины с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации СМИ. Мы призываем представителей власти, профессиональное журналистское сообщество и общественность дать надлежащую оценку этим попыткам информационного давления.

Обновлено на 16:50

Полиция Киева уже начала расследоване по факту обращения журналистов РБК-Украина. Досудебное расследование проходит по ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

"Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках расследования проверяют все обстоятельства происшествия, устанавливают лиц, которые могли быть причастны к правонарушению и собирают необходимую доказательную базу.