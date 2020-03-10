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РБ Лейпциг - Тоттенхэм: где смотреть матч

Новости » Спорт     10.03.2020 - 17:19
РБ Лейпциг - Тоттенхэм: где смотреть матч
Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" (twitter.com/SpursOfficial1)

Где и когда начнется ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" ожидает в гости "Тоттенхэм" в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов. Согласно прогнозу букмекеров, фаворитом матча является немецкий клуб.

10 марта 22:00
Лейпциг, стадион "РБ Арена"

Поединок, в котором определится участник четвертьфинала Лиги чемпионов, состоится во вторник, 10 марта, в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". В прямом эфире игру "Лейпциг" - "Тоттенхэм" покажет телеканал "Футбол 2". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Статистика встреч

Команды встречались друг с другом всего один раз - в первом поединке нынешней стадии. В Лондоне с минимальным счетом 0:1 победили "быки", единственный мяч был забит Вернером с пенальти.

Турнирный путь

"Шропы" являются финалистами прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, а вот для немецкого клуба это дебютный выход в плей-офф турнира.

"Тоттенхэм" занял второе место в группе, обойдя "Олимпиакос" и "Црвену Звезду", но пропустив вперед "Баварию". "Лейпциг" выиграл группу, оставив за собой "Лион", "Бенфику" и "Зенит".

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