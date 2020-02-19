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"Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     19.02.2020 - 23:59
"Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" (twitter.com/DieRotenBullen)

Единственный гол в игре был забит с пенальти

"Тоттенхэм Хотспур" минимально уступил "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола встречи стал нападающий немецкой команды Тимо Вернер, который успешно реализовал пенальти на 58 минуте.

У "шпор" была возможность отыграться, но голкипер перевел плотный удар Ло Чельсо со штрафного в штангу.

Ответная игра между командами состоится 10 марта на стадионе "Ред Булл-Арена" в Лейпциге.

В параллельном поединке "Аталанта" одержала разгромную победу над "Валенсией" - 4:1.

Напомним, действующим победителем турнира является "Ливерпуль". В прошлогоднем финале мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0.

Накануне "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира минимально уступил мадридскому "Атлетико". Команда Юргена Клоппа не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.

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