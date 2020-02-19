"Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Единственный гол в игре был забит с пенальти
"Тоттенхэм Хотспур" минимально уступил "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершилась со счетом 0:1.
Автором единственного гола встречи стал нападающий немецкой команды Тимо Вернер, который успешно реализовал пенальти на 58 минуте.
#MomentsLikeThese #SPURSRBL 0:1 pic.twitter.com/vlqmKkCxK6— RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 19, 2020
У "шпор" была возможность отыграться, но голкипер перевел плотный удар Ло Чельсо со штрафного в штангу.
#PeteTheWall#SPURSRBL 0:1 https://t.co/fZhjYcg6YS pic.twitter.com/omMSGlgqGe— RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 19, 2020
Ответная игра между командами состоится 10 марта на стадионе "Ред Булл-Арена" в Лейпциге.
В параллельном поединке "Аталанта" одержала разгромную победу над "Валенсией" - 4:1.
Напомним, действующим победителем турнира является "Ливерпуль". В прошлогоднем финале мерсисайдский клуб обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0.
Накануне "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала нынешнего розыгрыша турнира минимально уступил мадридскому "Атлетико". Команда Юргена Клоппа не сумела нанести ни одного удара в створ ворот испанского клуба.