РБ Лейпциг - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" (twitter.com/SpursOfficial1)

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

"Тоттенхэм" сыграет на выезде с "РБ Лейпциг" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

10 марта 22:00

Лейпциг, стадион "РБ Арена"

По мнению букмекеров, фаворитом матча является немецкий клуб. На победу подопечных Юлиана Нагельсмана принимают ставки с коэффициентом 1,65. Успех английского клуба оценивают в 5,10. Ничейный результат встречи - 4,20.

Также на проход "РБ Лейпциг" в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1,16, тогда как шансы команды Жозе Моуринью оцениваются в 5,74.

Предыдущая встреча

"Тоттенхэм" в первой игре уступил "Лейпцигу" с минимальным счетом. Единственный гол в игре был забит с пенальти, назначенный за фол Дэвиса против Лаймера и реализован Вернером.

Путь в 1/8 финала

В рамках группового этапа лондонский клуб, который является финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира, занял второе место, обойдя "Олимпиакос" и "Црвену Звезду", но пропустив вперед "Баварию". "Лейпциг" выиграл группу, оставив за собой "Лион", "Бенфику" и "Зенит".

Бригада арбитров

Матч рассудит испанец Карлос дель Серро Гранде. Помощниками главного арбитра будут Хуан Карлос Хименес и Роберто Фернандес. Четвертый рефери - Гильермо Фернандес. Арбитры по VAR - Хуан Мунуэра и Рикардо Бенгочеа.