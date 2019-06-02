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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

Новости » Спорт    02.06.2019 - 00:07
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов
Фото: "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

"Ливерпуль" в шестой раз в истории взял самый престижный еврокубок

В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:0 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". 

В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперек штрафной, которую рукой прервал Мохамед Сиссоко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота "шпор" забил Дивок Ориги.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).

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