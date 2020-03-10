РБ Лейпциг - Тоттенхем: де дивитися матч

Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхем" (twitter.com/SpursOfficial1)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" очікує в гості "Тоттенхем" в рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Згідно з прогнозом букмекерів, фаворитом протистояння є німецький клуб.

10 березня 22:00

Лейпциг, стадіон "РБ Арена"

Поєдинок, в якому визначиться учасник чвертьфіналу Ліги чемпіонів, відбудеться у вівторок, 10 березня, в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл Арена". У прямому ефірі гру "Лейпциг" - "Тоттенхем" покаже телеканал "Футбол 2". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

Статистика зустрічей

Команди зустрічалися один з одним за все один раз - в першому поєдинку нинішньої стадії. У Лондоні з мінімальним рахунком 0:1 перемогли "бики", єдиний м'яч був забитий Вернером з пенальті.

Турнірний шлях

"Шропи" є фіналістами минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів, а от для німецького клубу це дебютний вихід в плей-офф турніру.

"Тоттенхем" посів друге місце в групі, обійшовши "Олімпіакос" і "Црвену Звезду", але пропустивши вперед "Баварію". "Лейпциг" виграв групу, залишивши за собою "Ліон", "Бенфіку" і "Зеніт".