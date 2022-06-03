"Разжигает трехмерный кризис". Генсек ООН призвал остановить войну в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить войну России против Украины. Он считает, что боевые действия разжигают большой глобальный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека в Twitter .

По словам Гутерриша, российское вторжение создает трехмерный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. Он негативно влияет на наиболее уязвимые категории людей, страны и экономики.

"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше - ради Украины, России и мира", - написал генсек ООН.