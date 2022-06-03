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"Разжигает трехмерный кризис". Генсек ООН призвал остановить войну в Украине

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Нью-Йорк, Пятница 03 июня 2022 17:24
"Разжигает трехмерный кризис". Генсек ООН призвал остановить войну в Украине Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить войну России против Украины. Он считает, что боевые действия разжигают большой глобальный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека в Twitter.

По словам Гутерриша, российское вторжение создает трехмерный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. Он негативно влияет на наиболее уязвимые категории людей, страны и экономики.

"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше - ради Украины, России и мира", - написал генсек ООН.

Напомним, ранее Гутерриш заявил, что возвращение продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок может облегчить продовольственный кризис.

Также в ООН предупредили, что около 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голода из-за войны в Украине.

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