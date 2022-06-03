ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за войны в Украине 323 млн человек могут оказаться на грани голода, - ООН

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 03 июня 2022 15:00
Из-за войны в Украине 323 млн человек могут оказаться на грани голода, - ООН Фото: война в Украине может подтолкнуть к голоду 323 млн человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ООН считаете, что продолжение войны России против Украины может вызвать массовый голод в мире. В частности, на грани голодной смерти окажутся около 323 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в Twitter.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавируса, увеличения расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 млн людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 млн человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что заместитель генсека ООН посетил Москву для решения продовольственного кризиса и разблокировки украинских портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ООН
NEWS
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине