"Розпалює тривимірну кризу". Генсек ООН закликав зупинити війну в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити війну Росії проти України. Він вважає, що бойові дії розпалюють велику глобальну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека в Twitter .

За словами Гутерріша, російське вторгнення створює тривимірну кризу - продовольчу, енергетичну та фінансову. Вона негативно впливає на найбільш уразливі категорії людей, країни та економіки.

"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще - заради України, Росії та світу", - написав генсек ООН.