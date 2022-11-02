Разючі зміни. Зеленський висміяв заяви РФ про отримання гарантій від України

Вимагаючи від України надання гарантій безпеки для "зернового коридору", Росія показує те, якої поразки вона зазнала за час повномасштабної війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозапис його вечірнього звернення.
Він зазначив, що на початку вторгнення Росія вимагала гарантій безпеки від США, а зараз в Кремлі хочуть того самого вже від України.
"Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва повертається до "зернової угоди", бо Україна нібито пообіцяла не атакувати російський флот.
Як писало РБК-Україна, про те, що росіяни попросили Україну пообіцяти не атакувати флот, першим розповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він заявляв, що Росія повернеться до угоди, коли отримає такі гарантії.
В ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.