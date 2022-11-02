Разючі зміни. Зеленський висміяв заяви РФ про отримання гарантій від України

Вимагаючи від України надання гарантій безпеки для "зернового коридору", Росія показує те, якої поразки вона зазнала за час повномасштабної війни.

Він зазначив, що на початку вторгнення Росія вимагала гарантій безпеки від США, а зараз в Кремлі хочуть того самого вже від України.

"Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору", - сказав він.