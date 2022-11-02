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ООН очікує поновлення руху суден зерновим коридором: названо дату

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Нью-Йорк, Середа 02 листопада 2022 00:13
ООН очікує поновлення руху суден зерновим коридором: названо дату Фото: ООН очікує відновлення руху суден зерновим коридором (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

За його словами, коридором мають пройти вісім суден.

"Очікується, що у четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - йдеться в повідомленні.

Також будуть проведені перевірки у Босфорі.

Раніше стало відомо, що за два дні "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два попрямували в українські порти під завантаження.

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені до забезпечення безпеки "зернового коридору".

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