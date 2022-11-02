ООН очікує поновлення руху суден зерновим коридором: названо дату

В ООН очікують, що судна знову почнуть рухатися зерновим коридором 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

За його словами, коридором мають пройти вісім суден.

"Очікується, що у четвер, 3 листопада, "зерновим коридором" пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН", - йдеться в повідомленні.

Також будуть проведені перевірки у Босфорі.

Раніше стало відомо, що за два дні "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два попрямували в українські порти під завантаження.

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені до забезпечення безпеки "зернового коридору".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.