Поразительные изменения. Зеленский высмеял заявления РФ о получении гарантий от Украины

Требуя от Украины предоставления гарантий безопасности для "зернового коридора", Россия показывает то, какое поражение она потерпела за время полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеозапись его вечернего обращения.