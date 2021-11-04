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Разыскивают за должностные преступления: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 13:56
Разыскивают за должностные преступления: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая, которого разыскивает Интерпол (Facebook)
Автор: РБК-Украина

В среду, 3 ноября, в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая. Мужчина находится в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Мужчину из Китая задержали украинские пограничники, когда он пытался пройти пограничный контроль. Однако его имя было внесено в базу данных Интерпола. Его обвиняют в коррупции и должностных преступлениях.

Известно, что мужчина прилетел в Украину из Турции рейсом "Стамбул-Киев".

Преступника передали полиции. Также о нем проинформировали украинское бюро Интерпола.

Разыскивают за должностные преступления: в аэропорту &quot;Борисполь&quot; задержали гражданина КитаяФото: пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали пассажира рейса "Стамбул-Киев" (пресс-центр Государственной пограничной службы)

Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивал Интерпол.

Также в аэропорту Харькова задержали россиянина, который находился в международном розыске.

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Борисполь Государственная пограничная служба
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