Разыскивают за должностные преступления: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая
Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая, которого разыскивает Интерпол (Facebook)
В среду, 3 ноября, в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Китая. Мужчина находится в международном розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
Мужчину из Китая задержали украинские пограничники, когда он пытался пройти пограничный контроль. Однако его имя было внесено в базу данных Интерпола. Его обвиняют в коррупции и должностных преступлениях.
Известно, что мужчина прилетел в Украину из Турции рейсом "Стамбул-Киев".
Преступника передали полиции. Также о нем проинформировали украинское бюро Интерпола.
Фото: пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали пассажира рейса "Стамбул-Киев" (пресс-центр Государственной пограничной службы)