ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Борисполе" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 16:58
В "Борисполе" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол Фото: В "Борисполе" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол. Им оказался гражданин Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и оповестили Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники бюро подтвердили, что задержанный иностранец действительно находится в розыске.

Мужчину разыскивала полиция Финляндии за незаконный оборот наркотических средств. Его передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь Задержание Интерпол
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий